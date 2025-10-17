В Словакии стартовали межправительственные консультации с участием Свириденко и Фицо

В словацком Кошице стартовали совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.

Об этом стало известно из трансляции Кабинета министров, пишет "Европейская правда".

Межправительственные украинско-словацкие консультации проходят при участии премьер-министра Украины Юлии Свириденко и ее словацкого коллеги Роберта Фицо.

"Совместные переговоры между правительствами Словацкой Республики и Украины дают хорошие результаты", – заявил Фицо.

Он подчеркнул, что факт этих консультаций – это очень важный сигнал.

"Правительство Словацкой Республики поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Нашим первым интересом является конец войны и остановка эскалации", – добавил он.

Отметим, в конце сентября министр иностранных дел Андрей Сибига встретился со своим словацким коллегой Юраем Бланаром в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время разговора они сосредоточились на будущем европейской архитектуры безопасности, потенциале оборонного сотрудничества через механизм SAFE и вопросах энергетической безопасности.

Также писали, что Словакия хочет, чтобы утверждение 19-го пакета санкций ЕС против России было вынесено на саммит лидеров Евросоюза, который состоится 23 октября, иначе отказывается его одобрять.