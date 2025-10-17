FT: Путін на Алясці влаштував Трампу лекцію про Рюрика, той розлютився і хотів піти

Кремлівський правитель Владімір Путін під час саміту в Анкориджі, що на Алясці, влаштував президенту США Дональду Трампу тривалу історичну лекцію, чим розлютив його.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповідають, що хоча по прибутті на Аляску Путіна перед камерами зустріли гостинно, за зачиненими дверима атмосфера була напруженішою.

У присутності лише кількох радників Путін відхилив пропозицію США про скасування санкцій в обмін на припинення вогню в Україні, наполягаючи, що війна закінчиться тільки в тому разі, якщо Україна капітулює і поступиться більшою кількістю території Донбасу.

Потім російський правитель виголосив незв'язну історичну тираду, в якій згадав середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський і Ярослав Мудрий, а також козацького гетьмана XVII століття Богдана Хмельницького – постаті, яких він часто цитує на підтримку свого твердження, що Україна і Росія – один народ.

За словами очевидців, Трамп був приголомшений, кілька разів підвищив голос і в якийсь момент навіть пригрозив піти.

Зрештою американський президент скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому делегації у ширшому колі мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю.

Коли Трамп проголосив "великий і успішний день на Алясці", це спонукало президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів поспішити в Білий дім, щоб намагатися переконати його не зраджувати Україну.

Однак саміт на Алясці виявився поворотним моментом іншого штибу: він став найнижчою точкою у відносинах Трампа і Путіна, що спричинило зрушення в політиці США на користь України.

Водночас представник Білого дому назвав саміт "продуктивним" і відкинув думку про те, що він пройшов невдало.

Адміністрація Трампа вважає будь-яку можливість краще зрозуміти позицію Росії "корисною", сказав представник.

Коментуючи майбутній саміт Трампа з Путіним, проведення якого заплановане у Будапешті, один з європейських посадовців сказав: "З Трампом це постійна гра в перетягування каната".

"Ви розмовляєте з ним, допомагаєте йому зрозуміти, що Путін є проблемою, а потім ви рухаєтеся далі, і він знову повертається до позиції Путіна. Тож вам доводиться розмовляти знову. Так і продовжується, знову і знову", – зазначив співрозмовник.

Але, як зазначає видання, господар Кремля, здається, розрахував, що доки він має перевагу на полі бою, йому немає потреби йти на поступки – навіть попри те, що його економіка занепадає.

"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина – він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", – сказав інший неназваний посадовець.

За словами двох осіб, обізнаних у цій справі, військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому звіти, в яких вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і наголошують на перевазі Росії в ресурсах.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він досі вважає, що може перемогти", – сказав західний високопосадовець-розвідник.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів за останні місяці: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж – адміністративному центрі американського штату Аляска.

Пізно ввечері 16 жовтня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна розпочала підготовку до зустрічі Трампа з Путіним.