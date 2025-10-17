FT: Путин на Аляске устроил Трампу лекцию о Рюрике, тот разозлился и хотел уйти

Кремлевский правитель Владимир Путин во время саммита в Анкоридже, что на Аляске, устроил президенту США Дональду Трампу длинную историческую лекцию, чем разозлил его.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Источники издания рассказывают, что хотя по прибытии на Аляску Путина перед камерами встретили гостеприимно, за закрытыми дверями атмосфера была более напряженной.

В присутствии лишь нескольких советников Путин отклонил предложение США об отмене санкций в обмен на прекращение огня в Украине, настаивая, что война закончится только в том случае, если Украина капитулирует и уступит большее количество территории Донбасса.

Затем российский правитель произнес бессвязную историческую тираду, в которой упомянул средневековых князей, таких как Рюрик Новгородский и Ярослав Мудрый, а также казацкого гетмана XVII века Богдана Хмельницкого – фигуры, которых он часто цитирует в поддержку своего утверждения, что Украина и Россия – один народ.

По словам очевидцев, Трамп был ошеломлен, несколько раз повысил голос и в какой-то момент даже пригрозил уйти.

В конце концов американский президент сократил встречу и отменил запланированный обед, на котором делегации в широком кругу должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.

Когда Трамп провозгласил "большой и успешный день на Аляске", это побудило президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров поспешить в Белый дом, чтобы попытаться убедить его не предавать Украину.

Однако саммит на Аляске оказался поворотным моментом другого рода: он стал самой низкой точкой в отношениях Трампа и Путина, что повлекло сдвиг в политике США в пользу Украины.

В то же время представитель Белого дома назвал саммит "продуктивным" и отверг мнение о том, что он прошел неудачно.

Администрация Трампа считает любую возможность лучше понять позицию России "полезной", сказал представитель.

Комментируя предстоящий саммит Трампа с Путиным, проведение которого запланировано в Будапеште, один из европейских чиновников сказал: "С Трампом это постоянная игра в перетягивание каната".

"Вы разговариваете с ним, помогаете ему понять, что Путин – это проблема, а потом вы двигаетесь дальше, и он снова возвращается к позиции Путина. Поэтому вам приходится разговаривать снова. Так и продолжается, снова и снова", – отметил собеседник.

Но, как отмечает издание, хозяин Кремля, кажется, рассчитал, что пока он имеет преимущество на поле боя, ему нет необходимости идти на уступки – даже несмотря на то, что его экономика приходит в упадок.

"Для Путина это не вопрос денег. Это его наследие – он хочет войти в историю как лучший российский правитель после Петра Великого. Он думал, что может дать Трампу победу, но решил этого не делать", – сказал другой неназванный чиновник.

По словам двух лиц, осведомленных в этом деле, военные и спецслужбы Путина регулярно предоставляют ему отчеты, в которых восхваляют тактические успехи России, утверждают, что Украина несет большие потери, и отмечают преимущество России в ресурсах.

"Для него все это идеологический вопрос. Он до сих пор считает, что может победить", – сказал высокопоставленный западный разведчик.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Это будет вторая личная встреча американского и российского лидеров за последние месяцы: первая состоялась 15 августа 2025 года в городе Анкоридж – административном центре американского штата Аляска.

Поздно вечером 16 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна начала подготовку к встрече Трампа с Путиным.