В Британии трех неонацистов посадили за планирование нападений на мечети и синагоги

Трое британских правых экстремистов были заключены в пятницу на суммарный срок 29 лет после того, как их признали виновными в планировании нападения на мечети и синагоги в рамках того, что они считали будущей "расовой войной".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

25-летний Броган Стюарт, 26-летний Марко Пиццетту и 35-летний Кристофер Рингроуз готовили теракт, когда их арестовали в феврале 2024 года, заявили прокуроры на суде над ними.

Тройке также было предъявлено по два обвинения в сборе информации, которая может быть полезной для подготовки террористического акта, а Рингроузу – в изготовлении компонента для 3D-печатного огнестрельного оружия.

Они не признали себя виновными, но в мае присяжные Шеффилдского коронного суда признали их виновными по всем пунктам обвинения.

Судья Джоанна Каттс заключила Стюарта, который, по словам прокуроров, играл ведущую роль, на 11 лет. Рингроуз был заключен на 10 лет, а Пиццетту – на восемь лет.

Прокурор Джонатан Сэндифорд заявил присяжным, что трое подсудимых выражали восхищение Адольфом Гитлером и исполнителями печально известных террористических атак, а также ненависть к небелым людям, особенно к мусульманам и иммигрантам.

"Они верили, что вскоре должно наступить время, когда начнется расовая война между белой и другими расами", – говорит Сэндифорд.

Среди сотен сообщений, отправленных троицей, в том числе в группе Telegram под названием "Einsatz 14", обвиняемые обсуждали казнь тогдашнего премьер-министра Риши Сунака и пытки над имамами.

Главный суперинтендант Джеймс Данкерли заявил в своем заявлении, что троица "исповедовала гнусные расистские взгляды и выступала за насилие, и все это для того, чтобы поддержать их крайне правые взгляды".

"Некоторые из них защищали себя в суде тем, что все это было фантазией или просто частью невинного общения, однако все трое предпринимали реальные шаги для планирования и подготовки к совершению нападения на невинных граждан", – добавил Данкерли.

