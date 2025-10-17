Президент Литви квапить із пошуками нового міністра культури

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що пошук нового міністра культура не повинен тривати місяці.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву литовського президента наводить LRT.

Коментар Науседи стосувався заяви прем'єр-міністерки Інги Ругінене про те, що вона шукає найкращого кандидата на посаду міністра культури, і цей процес триватиме стільки, скільки буде потрібно.

"Соціал-демократична партія оголосила, що бере під свій контроль Міністерство культури. Насправді, якщо це дійсно так, то не повинно минути й місяця, перш ніж вони зможуть представити кандидатуру, яка влаштує всіх", – зазначив він.

Науседа також повторив, що не затвердить новим міністром культури будь-якого кандидата від скандальної партії "Зоря Німану".

Останнім часом довкола партії "Зоря Німану" виник скандал через портфель міністра культури. Їхній перший кандидат протримався на посаді лише тиждень і був змушений піти у відставку.

У різних містах і містечках Литви відбулася попереджувальна страйкова акція. Представники спільнот митців, музикантів, музейників, акторів, виконавців і художників вимагали, щоб Міністерство культури не очолював представник "Зорі Німану".

Після того як президент Литви Гітанас Науседа сказав, що не затвердить жодного кандидата на посаду міністра культури від "Зорі Німану", цей портфель передали Соціал-демократичній партії.