Президент Литвы торопит с поисками нового министра культуры

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поиск нового министра культура не должен длиться месяцами.

Как сообщает "Европейская правда", заявление литовского президента приводит LRT.

Комментарий Науседы касался заявления премьер-министра Инги Ругинене о том, что она ищет лучшего кандидата на должность министра культуры, и этот процесс продлится столько, сколько потребуется.

"Социал-демократическая партия объявила, что берет под свой контроль Министерство культуры. На самом деле, если это действительно так, то не должно пройти и месяца, прежде чем они смогут представить кандидатуру, которая устроит всех", – отметил он.

Науседа также повторил, что не утвердит новым министром культуры любого кандидата от скандальной партии "Заря Немана".

В последнее время вокруг партии "Заря Немана" возник скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на должности всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

В разных городах и городках Литвы состоялась предупредительная забастовочная акция. Представители сообществ художников, музыкантов, музейщиков, актеров, исполнителей и художников требовали, чтобы Министерство культуры не возглавлял представитель "Зари Немана".

После того как президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что не утвердит ни одного кандидата на должность министра культуры от "Зари Немана", этот портфель передали Социал-демократической партии.