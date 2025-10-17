FT: ЄС пропонує купувати зброю у США для України за заморожені росактиви

В ЄС запропонували використати частину так званої "репараційної позики" для України, яку надаватимуть із заморожених російських активів, для закупівлі у США зброї для української армії.

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Пропозицію щодо цього представили послам ЄС у п’ятницю, 17 жовтня, зазначає видання.

Ця ідея з’явилась на тлі того, як європейські союзники були здивовані рішенням президента США Дональда Трампа зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним в Угорщині.

Європейська комісія планує використовувати заморожені активи російського Центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" для України в розмірі 140 млрд євро.

Згідно з документом Єврокомісії, в якому детально описується структура кредиту і з яким ознайомилось Financial Times, більша частина цього кредиту буде використана для закупівлі зброї, а також для підтримки оборонної промисловості України та Європи.

Хоча на прохання Франції перевага надаватиметься зброї європейського виробництва, комісія додала, що "може бути передбачена співпраця з міжнародними партнерами, які зобов'язуються надати суттєву додаткову підтримку" Україні.

За словами дипломатів і посадовців ЄС, ця пропозиція спрямована на те, щоб використовувати великі контракти на закупівлю зброї для утримання США на своєму боці.

Згідно з документом, Єврокомісія також закликала союзників по G7 та інші країни "посилити свою підтримку України поряд з ЄС".

Це може включати повторення ідеї ЄС щодо "репараційного кредиту", за рахунок росактивів, заморожених у юрисдикціях країн G7.

Видання нагадує, що Велика Британія і Канада вже заявили про свою готовність зробити так, а також "надати додаткову підтримку".

Ідея позики з використанням російських заморожених активів – або "репараційної позики" – полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.

