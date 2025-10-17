FT: ЕС предлагает покупать оружие у США для Украины за замороженные росактивы

В ЕС предложили использовать часть так называемого "репарационного займа" для Украины, который будут предоставлять из замороженных российских активов, для закупки в США оружия для украинской армии.

Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".

Предложение по этому поводу представили послам ЕС в пятницу, 17 октября, отмечает издание.

Эта идея появилась на фоне того, как европейские союзники были удивлены решением президента США Дональда Трампа встретиться с российским правителем Владимиром Путиным в Венгрии.

Европейская комиссия планирует использовать замороженные активы российского Центрального банка для финансирования "репарационного кредита" для Украины в размере 140 млрд евро.

Согласно документу Еврокомиссии, в котором подробно описывается структура кредита и с которым ознакомилось Financial Times, большая часть этого кредита будет использована для закупки оружия, а также для поддержки оборонной промышленности Украины и Европы.

Хотя по просьбе Франции предпочтение будет отдаваться оружию европейского производства, комиссия добавила, что "может быть предусмотрено сотрудничество с международными партнерами, которые обязуются предоставить существенную дополнительную поддержку" Украине.

По словам дипломатов и чиновников ЕС, это предложение направлено на то, чтобы использовать крупные контракты на закупку оружия для удержания США на своей стороне.

Согласно документу, Еврокомиссия также призвала союзников по G7 и другие страны "усилить свою поддержку Украины наряду с ЕС".

Это может включать повторение идеи ЕС относительно "репарационного кредита", за счет росактивов, замороженных в юрисдикциях стран G7.

Издание напоминает, что Великобритания и Канада уже заявили о своей готовности сделать так, а также "оказать дополнительную поддержку".

Идея займа с использованием российских замороженных активов – или "репарационного займа" – заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

