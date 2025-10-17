Норвезькі винищувачі перехопили російський розвідувальний літак

Під час свого першого завдання норвезькі винищувачі F-35, що базуються в командному центрі повітряних сил НАТО у місті Буде, перехопили розвідувальний літак Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Як повідомили в Повітряних силах Норвегії, літаки F-35 ідентифікували один російський розвідувальний літак типу Іл-20 у міжнародному повітряному просторі за межами Фіннмарка.

Інцидент відбувся без драматичних подій, оскільки російський літак виконував рутинну діяльність, додали у норвезьких ВПС.

Це стало першою місією для командного центру повітряних сил НАТО у місті Буде, який був відкритий минулого тижня.

Винищувачі Альянсу час від часу перехоплюють російські військові літаки біля повітряного простору НАТО.

Наприкінці вересня Командування повітряних сил НАТО повідомило про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків.

Перед тим три військові літаки Росії МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, що спровокувало дискусію в межах НАТО про те, якою має бути відповідь на подібні інциденти.