Норвежские истребители перехватили российский разведывательный самолет

Во время своего первого задания норвежские истребители F-35, базирующиеся в командном центре воздушных сил НАТО в городе Буде, перехватили разведывательный самолет России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Как сообщили в Воздушных силах Норвегии, самолеты F-35 идентифицировали один российский разведывательный самолет типа Ил-20 в международном воздушном пространстве за пределами Финнмарка.

Инцидент прошел без драматических событий, поскольку российский самолет выполнял рутинную деятельность, добавили в норвежских ВВС.

Это стало первой миссией для командного центра воздушных сил НАТО в городе Буде, который был открыт на прошлой неделе.

Истребители Альянса время от времени перехватывают российские военные самолеты у воздушного пространства НАТО.

В конце сентября Командование воздушных сил НАТО сообщило о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

Перед этим три военных самолета России МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что спровоцировало дискуссию в рамках НАТО о том, каким должен быть ответ на подобные инциденты.