Германия сигнализирует о готовности ослабить ограничения на военные продажи для Турции

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль поддержал расширение сотрудничества с Турцией в области оборонной промышленности.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Как отмечает агентство этим заявлением Вадефуль изменил ограничительную позицию Германии относительно военного экспорта в Турцию.

"С точки зрения Германии, никаких ограничений нет. Наоборот, мы хотим сотрудничать с Турцией во всех сферах", – заявил он на пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Заявление Вадефуля сигнализирует о новой открытости правительства канцлера Фридриха Мерца к оборонным соглашениям с Турцией.

Ранее Берлин ввел ограничения на экспорт оружия из-за опасений по поводу военных операций Турции в Сирии и напряженности вокруг Кипра.

Германия заблокировала продажу Турции 40 боевых самолетов Eurofighter, отказав в разрешении в рамках производственного консорциума с Великобританией, Италией и Испанией.

Правительство Мерца одобрило сделку в июле, более чем через два года после того, как Турция запросила разрешение в марте 2023 года.

"Само собой разумеется, что наши оборонные предприятия тесно сотрудничают друг с другом. Можно было бы почти спросить: с кем еще мы должны сотрудничать, если не с нашим партнером по НАТО?", – сказал Вадефуль.

Турция и Великобритания накануне подписали предварительное соглашение о продаже Турции истребителей Eurofighter Typhoon, что является важным шагом в усилиях Анкары по модернизации ее воздушного флота.