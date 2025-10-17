Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський у пʼятницю прибув до Білого дому для зустрічі з американським візаві Дональдом Трампом.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо з трансляції з місця події.

Трамп привітав Зеленського на ґанку Білого дому, після чого обоє лідерів обмінялись кількома словами.

На питання, чи може президент США переконати Владіміра Путіна припинити війну проти України, і Трамп, і Зеленський кивнули головою.

Володимир Зеленський прибув до Вашингтона ще напередодні, 16 жовтня, та провів серію зустрічей з представниками оборонних компаній США, у тому числі виробником ЗРК Patriot.

Щодо зустрічі з Трампом він висловив очікування, що "імпульс до приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України".

За даними ЗМІ, президент України був здивований новинами про розмову Трампа з правителем Кремля і домовленість про зустріч в Угорщині.