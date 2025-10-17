ЗМІ: Зеленського здивувала розмова Трампа з Путіним та анонс зустрічі у Будапешті

Президент України Володимир Зеленський прямував до Вашингтона з великим оптимізмом щодо зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, та після прибуття був здивований новинами про його розмову з правителем Кремля і домовленість про зустріч в Угорщині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Axios.

Як зазначають, невдовзі після приземлення на авіабазі ВПС "Ендрюс" Зеленський і команда з подивом побачили заяву Трампа про його розмову з Путіним і домовленість про зустріч у Будапешті.

Стаття будується довкола інтерв’ю з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, проте у цьому фрагменті про "здивування" не уточнюють, хто з оточення Зеленського сказав їм про це.

Єрмак у розмові з журналістами повторив, що Трамп запросив Зеленського до Вашингтона за підсумками двох телефонних розмов, щоб обговорити "настільки чутливі питання, про які можна говорити лише на особистій зустрічі".

Він деталізував, що йдеться і про ситуацію на фронті, і про військові плани України, і про те, як Україна і США бачать наступні кроки у спробах завершити війну дипломатичним шляхом. Ключовою темою буде розширення номенклатури зброї, яку США продають для України, пріоритетним пунктом є ракети Tomahawk.

Зеленський підтвердив Трампу, що все ще готовий на зустріч з Путіним у будь-якому форматі та будь-де, але не в Росії та Білорусі.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

У Кремлі сказали, що Путін застеріг Трампа від поставок Україні ракет Tomahawk – що, як очікують, буде одним з ключових питань розмови 17 жовтня.

Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.