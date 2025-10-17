Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с американским визави Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно из трансляции с места события.

Трамп приветствовал Зеленского на крыльце Белого дома, после чего оба лидера обменялись несколькими словами.

На вопрос, может ли президент США убедить Владимира Путина прекратить войну против Украины, и Трамп, и Зеленский кивнули головой.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон еще накануне, 16 октября, и провел серию встреч с представителями оборонных компаний США, в том числе производителем ЗРК Patriot.

Относительно встречи с Трампом он выразил ожидание, что "импульс к обузданию террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".

По данным СМИ, президент Украины был удивлен новостями о разговоре Трампа с правителем Кремля и договоренности о встрече в Венгрии.