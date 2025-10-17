AP: Зеленський хоче зацікавити Трампа енергетичною угодою з Україною

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом хоче запропонувати йому енергетичну угоду.

Про це повідомляє AP з посиланням на українських посадовців, пише "Європейська правда".

Як зазначили співрозмовники агентства, Зеленський має намір запропонувати Трампу зберігати американський скраплений природний газ в українських газосховищах.

Це дозволить США бути присутніми на європейському енергетичному ринку.

Зеленський озвучив цю стратегію в четвер під час зустрічей з міністром енергетики Крісом Райтом та керівниками американських енергетичних компаній.

За підсумками цих зустрічей Зеленський зазначив, що важливо відновити енергетичну інфраструктуру України після російських атак та розширити "присутність американських підприємств в Україні".

Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський прибув у Білий дім на зустріч з Трампом.

Щодо цієї зустрічі він висловив очікування, що "імпульс до приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України".

За даними ЗМІ, президент України був здивований новинами про розмову Трампа з правителем Кремля і домовленість про зустріч в Угорщині.