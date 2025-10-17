AP: Зеленский хочет заинтересовать Трампа энергетическим соглашением с Украиной

Президент Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом хочет предложить ему энергетическую сделку.

Об этом сообщает AP со ссылкой на украинских чиновников, пишет "Европейская правда".

Как отметили собеседники агентства, Зеленский намерен предложить Трампу хранить американский сжиженный природный газ в украинских газохранилищах.

Это позволит США присутствовать на европейском энергетическом рынке.

Зеленский озвучил эту стратегию в четверг во время встреч с министром энергетики Крисом Райтом и руководителями американских энергетических компаний.

По итогам этих встреч Зеленский отметил, что важно восстановить энергетическую инфраструктуру Украины после российских атак и расширить "присутствие американских предприятий в Украине".

Напомним, 17 октября Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Трампом.

Относительно этой встречи он выразил ожидания, что "импульс к обузданию террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины".

По данным СМИ, президент Украины был удивлен новостями о разговоре Трампа с правителем Кремля и договоренность о встрече в Венгрии.