Біля берегів Італії перекинувся човен з мігрантами, є загиблий

Італійські рятувальники у пʼятницю проводять операцію з порятунку мігрантів, які були на човні, що перекинувся напередодні за приблизно 80 кілометрів на південний схід від острова Лампедуза.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky Tg24.

Судно з мігрантами зазнало аварії у пошуково-рятувальній зоні Мальти в ніч проти пʼятниці. На борту були близько 30 мігрантів.

Італійські та мальтійські рятувальники, залучені до операції, станом на вечір пʼятниці змогли врятувати 11 мігрантів та знайшли тіло одного загиблого. Кількість зниклих безвісти неясна, за даними потерпілих, їх близько двадцяти.

У рятувальних операціях, які координує влада Мальти, крім патрульних катерів італійської берегової охорони, задіяний мальтійський літак, торгове судно, яке було перенаправлено в цей район, а також літак прикордонної служби ЄС Frontex.

Лампедуза – найпівденніший острів Італії, розташований за 140-280 кілометрів від узбережжя Африки, що перетворило його на популярний пункт призначення для мігрантів, що вирушають до Європи через Середземне море.

На початку жовтня човен, який перевозив понад три десятки мігрантів, затонув біля грецького острова, внаслідок чого кілька людей загинули.

Тоді ж човен, на борту якого перебували 10 громадян Китаю, перекинувся на річці Дунай на кордоні між Сербією та Хорватією.