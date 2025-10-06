На Дунаї перекинувся човен з китайцями: частину досі шукають

Рятувальники шукають кількох людей після того, як човен, на борту якого перебували 10 громадян Китаю, перекинувся на річці Дунай на кордоні між Сербією та Хорватією.

Про це повідомило в понеділок сербське державне телебачення RTS, пише "Європейська правда".

На човні перебували 10 китайців та громадянин Сербії, коли той перекинувся вночі. Група намагалася незаконно перетнути кордон із членом ЄС, Хорватією, за допомогою серба, який керував човном.

Інцидент стався поблизу сербського міста Бачка-Паланка, приблизно за 90 кілометрів на північний захід від Белграда. Поліція поки що не оприлюднила офіційну заяву.

За неофіційними даними, одна людина з одинадцяти осіб на борту човна загинула, хорватській поліції вдалося врятувати шістьох людей, сербській поліції – одну людину.

Неофіційно відомо, що тривають пошуки ще трьох осіб.

Компетентні органи оголосили, що після завершення розслідування опублікують офіційну заяву щодо причин трагедії.

Сербія лежить на так званому Балканському сухопутному маршруті міграції до Західної Європи. Дедалі більше китайців з’являються в різних регіонах, зокрема у Центральній та Східній Європі, де Китай останніми роками інвестує у розвиток інфраструктури та інші проєкти.

