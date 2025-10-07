Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами, є загиблі

Човен, який перевозив понад три десятки мігрантів, затонув біля грецького острова, внаслідок чого кілька людей загинули.

Про це повідомила грецька берегова охорона, передає Reuters, цитує "Європейська правда".

Четверо мігрантів загинули після того, як їхній човен затонув біля грецького острова Лесбос. Наразі в районі грецька берегова охорона проводить пошуково-рятувальну операцію, залучивши щонайменше три судна та один вертоліт.

Рятувальники знайшли 34 мігранти на півдні острова. У морі знайшли ще чотирьох мігрантів, які загинули.

За попередніми даними, на човні перебувало загалом 38 осіб. Обставини інциденту залишаються нез'ясованими.

Греція опинилася на передовій міграційної кризи 2015-2016 років, коли понад мільйон людей, які втікали від війни та бідності на Близькому Сході та в Африці, перетнули кордон Європи.

Потім потік мігрантів зменшився. Однак нещодавно середземноморська країна посилила міграційні правила після поновлення припливу мігрантів з Лівії через грецькі острови Крит і Гавдос.

Нагадаємо, нещодавно Греція посилила покарання для мігрантів, яким відмовили у притулку.

Також мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.