У берегов Италии перевернулась лодка с мигрантами, есть погибший

Итальянские спасатели в пятницу проводят операцию по спасению мигрантов, которые находились на лодке, перевернувшейся накануне примерно в 80 километрах к юго-востоку от острова Лампедуза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky Tg24.

Судно с мигрантами потерпело крушение в поисково-спасательной зоне Мальты в ночь на пятницу. На борту находились около 30 мигрантов.

Итальянские и мальтийские спасатели, привлеченные к операции, по состоянию на вечер пятницы смогли спасти 11 мигрантов и нашли тело одного погибшего. Количество пропавших без вести неясно, по данным пострадавших, их около двадцати.

В спасательных операциях, которые координирует власть Мальты, кроме патрульных катеров итальянской береговой охраны, задействован мальтийский самолет, торговое судно, которое было перенаправлено в этот район, а также самолет пограничной службы ЕС Frontex.

Лампедуза – самый южный остров Италии, расположенный в 140-280 километрах от побережья Африки, что превратило его в популярный пункт назначения для мигрантов, отправляющихся в Европу через Средиземное море.

В начале октября лодка, перевозившая более трех десятков мигрантов, затонула у греческого острова, в результате чего несколько человек погибли.

Тогда же лодка, на борту которой находились 10 граждан Китая, перевернулась на реке Дунай на границе между Сербией и Хорватией.