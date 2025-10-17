Трамп допускає, що Путін намагається затягнути час

Президент США Дональд Трамп допускає, що кремлівський правитель Владімір Путін намагається затягнути час, однак водночас він упевнений, що той "хоче укласти угоду".

Як повідомляє "Європейська правда", це він сказав журналістам під час у Білому домі, де він приймав президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, відповідаючи на запитання одного із журналістів, Трамп сказав, що його "непокоїть", що Путін намагається затягнути час.

"Але знаєте, все своє життя я грав із найкращими. І в мене все виходило дуже добре. Тож так, можливо, трохи часу. Нічого страшного. Але я думаю, що я досить хороший у цих речах", – зазначив американський президент.

Водночас він додав, що думає, що Путін "хоче укласти угоду".

"Я уклав вісім таких угод. Я збираюся укласти дев'яту. Я думаю, що він хоче укласти угоду", – переконаний американський президент.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

За даними ЗМІ, європейські лідери намагаються вибороти собі місце за столом переговорів після того, як останній контакт президента США Дональда Трампа з кремлівським правителем Владіміром Путіним поставив під загрозу їхні зусилля щодо посилення тиску на Росію.