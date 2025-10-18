Трамп снова заявил, что Украине и РФ "нужно договариваться"

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что, по его мнению, глава Кремля также стремится к завершению войны, поэтому России и Украине следует договариваться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей соцсети Truth Social, также его слова приводит Axios.

Трамп написал, что встреча с президентом Украины была "очень интересной и сердечной".

"Но я сказал ему, и так же настойчиво предлагал президенту Путину, что пора прекратить убийства и договариваться о соглашении. Уже достаточно крови пролито... Они должны остановиться там, где есть. Пусть обе стороны говорят о победе, пусть История рассудит. Больше не будет стрельбы и смертей, и не будут тратиться нереальные суммы денег", – заявил Трамп.

Он продолжил пост своими привычными утверждениями, что "война никогда бы не началась, если бы он был президентом".

Как сообщает Axios, также Трамп после разговора с Путиным и встречи с Зеленским снова высказал мнение, что глава Кремля хотел бы завершения войны.

"Думаю, президент Зеленский хочет, чтобы это произошло, и президент Путин хочет, чтобы это произошло. Теперь все, что им нужно сделать – это немного уступить", – сказал президент США.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы. Ожидалось, что одним из ключевых вопросов будет возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу соглашение о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

Накануне встречи Трамп позвонил Владимиру Путину, после чего сказал, что тому "не нравится" перспектива предоставления Украине Tomahawk, и сказал, что вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов наверняка не актуальны.

При этом глава Белого дома признал, что Путин, возможно, пытается затянуть время.