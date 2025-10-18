Мерц: візит до США пройшов не так, як сподівався Зеленський

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит українського президента Володимира Зеленського до президента США Дональда Трампа показав, наскільки Україні необхідна європейська допомога.

Заяву очільника німецького уряду наводить n-tv, повідомляє "Європейська правда".

Мерц розповів, що після перемовин Зеленського і Трампа він мав довгу розмову з українським президентом.

"Візит не пройшов так, як сподівався Зеленський. Я думаю, що можу це тут сказати", – додав він.

За словами канцлера, це робить допомогу Європи ще більш важливою, адже війну можна закінчити лише за умови військової сили України.

Він заявив, що буде працювати над підтримкою України "фінансово, політично і, звичайно, військово".

Капітуляція для України не є варіантом, оскільки тоді Росія нападе на наступну європейську країну, підкреслив він.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому на запрошення Дональда Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання.

Співрозмовник у делегації розповів, що президент України прибув на зустріч із мапами, щоб показати вразливі точки російського ОПК та економіки.

Зеленський сказав, що запропонує Дональду Трампу угоду про отримання крилатих ракет Tomahawk в обмін на українські безпілотні системи.

За даними ЗМІ, на зустрічі Трамп дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.