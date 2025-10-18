Мерц: визит в США прошел не так, как надеялся Зеленский

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу показал, насколько Украине необходима европейская помощь.

Заявление главы немецкого правительства приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Мерц рассказал, что после переговоров Зеленского и Трампа он имел долгий разговор с украинским президентом.

"Визит не прошел так, как надеялся Зеленский. Я думаю, что могу это здесь сказать", – добавил он.

По словам канцлера, это делает помощь Европы еще более важной, ведь войну можно закончить только при условии военной силы Украины.

Он заявил, что будет работать над поддержкой Украины "финансово, политически и, конечно, военно".

Капитуляция для Украины не является вариантом, поскольку тогда Россия нападет на следующую европейскую страну, подчеркнул он.

Как известно, 17 октября Зеленский отправился на встречу в Белый дом по приглашению Дональда Трампа. Это произошло после их двух подряд телефонных разговоров, встреча планировалась для того, чтобы обсудить крайне чувствительные вопросы.

Собеседник в делегации рассказал, что президент Украины прибыл на встречу с картами, чтобы показать уязвимые точки российского ОПК и экономики.

Зеленский сказал, что предложит Дональду Трампу сделку о получении крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотные системы.

По данным СМИ, на встрече Трамп дал понять, что пока не рассматривает предоставление Украине ракет Tomahawk.