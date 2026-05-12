Президент Фінляндії закликав Європу не переживати через виведення військ США

Президент Фінляндії Александер Стубб закликав у понеділок Європу "заспокоїтися та знизити рівень напруженості" на тлі побоювань щодо виведення американських військ з європейського континенту.

Про це фінський президент заявив в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera, повідомляє "Європейська правда".

Стубб наголосив, що США не відмовляться від НАТО, незважаючи на свої плани щодо виведення військ з Німеччини.

Він розповів, що не згоден із занепокоєннями всередині НАТО після того, як минулого тижня США оголосили про виведення 5 000 військовослужбовців з Німеччини.

"Сполучені Штати не підуть з Європи. Якщо вони хочуть проєктувати свою силу на такі регіони, як Близький Схід, Азія та Африка, їм потрібна міцна опора саме тут", – підкреслив президент Фінляндії.

За словами Стубба, Європа робить правильний крок у військовому плані, збільшуючи видатки на оборону, але часто підриває ефективність стримування панічними заявами для громадськості.

Він також заперечив думку, що без Вашингтона Європа буде беззахисною.

Вказуючи на давню військову позицію Фінляндії щодо Росії, Стубб заявив: "Якщо ми можемо захистити себе, то й НАТО теж може це зробити".

Нагадаємо, німецький канцлер Фрідріх Мерц також не вважає тривожним сигналом для європейської безпеки рішення президента США про скорочення американського контингенту у Німеччині.

