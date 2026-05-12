Україна просить Європу стати посередником в укладенні "аеропортного перемир’я" з РФ

Україна хоче, щоб Європа допомогла надати нового імпульсу мирним переговорам з Росією, зробивши невеликий перший крок: взаємне припинення атак на аеропорти обох сторін.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що ця пропозиція буде зосереджена на обмеженій угоді між Москвою та Києвом про утримання від ударів по аеропортах.

"Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в наших мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо укласти або досягти так званого "аеропортного перемир’я", – сказав він в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

За словами українського міністра, у господаря Кремля Владіміра Путіна може бути стимул долучитися до такої угоди, оскільки основні російські транспортні вузли – зокрема, міжнародний аеропорт "Шереметьєво" в Москві та аеропорт "Пулково" у Санкт-Петербурзі – стають дедалі вразливішими до українських ударів.

"Можливо, наші європейські союзники, створивши платформу або, можливо, спеціальну групу, могли б обговорити [перемир’я щодо аеропортів]", – зазначив Сибіга.

Він також додав, що президент України Володимир Зеленський вже обговорив цю ідею з деякими європейськими лідерами.

Але Київ не просить Європу замінити Вашингтон. Натомість, за словами Сибіги, будь-які європейські зусилля повинні підкріплювати дипломатію під керівництвом США та уникати створення конкуруючих напрямків.

За словами джерел видання, пропозицію про "аеропортне перемир’я" Сибіга озвучив на закритій зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС.

Посадовець відреагував обережно, зазначивши, що міністри спочатку мають визначити, чого Європа хоче від будь-якого прямого контакту з Москвою.

Тим часом нещодавно Путін запропонував колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера як перемовника, щоб залучити європейську сторону до переговорів про припинення війни. Україна виступила проти.

Офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Під час неформального засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Москві.