CNN: Трамп серйозно розглядає поновлення бойових дій проти Ірану

Президент США Дональд Трамп відчуває невдоволення тим, як іранська сторона веде переговори про припинення війни, і, за словами деяких його помічників, зараз він серйозніше, ніж протягом останніх тижнів, розглядає можливість відновлення широкомасштабних бойових дій.

Про це стало відомо телеканалу CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал з посиланням на джерела, Трамп втрачає терпіння через тривале закриття Ормузької протоки, а також через те, що він сприймає як розкол в іранському керівництві, який заважає їм піти на суттєві поступки в переговорах щодо ядерної програми.

За словами співрозмовників, остання відповідь Ірану, яку Трамп визнав "абсолютно неприйнятною" і "дурною", змусила кількох посадовців засумніватися в тому, чи готовий Тегеран зайняти серйозну позицію на переговорах.

Джерела додають, що в адміністрації існують різні табори, які рекомендують різні шляхи подальших дій.

Деякі, зокрема посадовці в Пентагоні, виступають за більш агресивний підхід до тиску на іранців з метою змусити їх сісти за стіл переговорів – включаючи точкові удари, які ще більше послаблять позицію Тегерана. Інші, однак, як і раніше, наполягають на тому, щоб дати дипломатії шанс, повідомили джерела.

Багато хто в оточенні Трампа хоче, щоб пакистанські посередники були прямішими у своїх комунікаціях з іранцями. Деякі посадовці ставлять собі питання, чи передають пакистанці агресивне невдоволення Трампа ходом переговорів.

Деякі представники адміністрації також вважають, що Пакистан часто ділиться зі США більш позитивною версією іранської позиції, ніж та, яка відображає реальність, сказали два джерела.

Країни всього регіону та Пакистан докладають інтенсивних зусиль, щоб донести до іранців, що Трамп розчарований і що це їхній останній шанс серйозно зайнятися дипломатією.

Співрозмовник додав, що зазначив, що США та Іран керуються різними критеріями терпимості та термінами у своєму підході до переговорів, а Тегеран десятиліттями витримує економічний тиск.

У понеділок Трамп знову зустрівся зі своєю командою з національної безпеки в Білому домі, щоб обговорити варіанти подальших дій.

Джерела, обізнані з ходом переговорів, кажуть, що важливе рішення про те, як діяти далі, навряд чи буде ухвалено до від'їзду президента до Китаю, який заплановано на вівторок вдень.

Раніше іранське інформагентство IRNA з посиланням на джерела повідомило, що Іран за посередництва Пакистану передав США офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо умов завершення війни.

Трамп заявив, що йому не подобається відповідь Ірану на останні мирні пропозиції від США, а згодом також додав, що ця відповідь є "шматком сміття".