Албанія не продовжуватиме угоду з Італією про розміщення мігрантів

Албанія не продовжуватиме угоду з Італією щодо розміщення мігрантів після 2030 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Euractiv заявив міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа.

Наразі італійський уряд використовує два об'єкти в Гядері та Шенгжині як центри утримання мігрантів, яким не вдалося отримати притулок в Італії. Це частина ширших спроб європейських урядів перенести фізичну присутність мігрантів за межі своїх кордонів.

П'ятирічна угода була ратифікована на початку 2024 року і супроводжувалася політичними суперечками та юридичними проблемами.

Для продовження її дії після 2029 року знадобиться продовження за кілька місяців до самого заявленого Албанією терміну вступу до Європейського Союзу.

"По-перше, вона укладена на п’ять років, і я не впевнений, що буде продовження. По-друге, продовження не буде, тому що ми станемо членом Європейського Союзу. Усі дійшли одного й того самого висновку", – сказав Ходжа, маючи на увазі термін вступу у 2030 році, до якого прагне Албанія.

За словами міністра, як тільки Албанія вступить до ЄС, "це вже не буде екстериторіальною зоною, це буде територія Європейського Союзу".

Він відкинув припущення про те, що це може спонукати італійський уряд – який підтримує вступ Албанії до ЄС – не пускати Албанію до ЄС заради того, щоб зберегти роботу своїх таборів.

"Італії потрібна була допомога. Ми допомогли. І про це не можна забувати", – сказав Ходжа.

У 2023 році Італія та Албанія уклали першу для ЄС угоду про тимчасове розміщення мігрантів, поки вони чекають на розгляд їхніх заявок про отримання притулку.

Очікувалось, що в Албанії вдасться розмістити близько 36 тисяч мігрантів на рік, але схема майже одразу наштовхнулась на опір італійських судів, які побачили в ній суперечності з правом ЄС.

Водночас у квітні 2026 року стало відомо, що, на думку генерального адвоката Суду ЄС Ніколаса Еміліу, італійські центри утримання мігрантів в Албанії відповідають законодавству ЄС, за умови повного захисту прав мігрантів.