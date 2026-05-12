Міністру оборони Німеччини показали позиції української ППО

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ході свого візиту до України відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України, пише "Європейська правда".

Німецька делегація із Пісторіусом ознайомилася з пунктом управління та мобільною вогневою групою з засобами протидії безпілотникам типу "Шахед": великокаліберними кулеметами і дронами-перехоплювачами.

В українському оборонному відомстві поінформували, що на сьогодні Україна збиває близько 90% ворожих дронів і близько 80% крилатих ракет.

Також під час візиту Пісторіус разом з міністром енергетики Денисом Шмигалем відвідав пошкоджену масованими російськими ударами ТЕЦ-5 у Києві.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту Пісторіуса заявив, що Київ та Берлін працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї.