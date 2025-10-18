У водах Франції за добу врятували 185 мігрантів, які намагалися дістатися Британії

У період з п'ятниці по суботу у водах Франції врятували 185 мігрантів, які намагалися дістатися до Англії на нелегальних суднах.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на морську префектуру Ла-Маншу і Північного моря, пише "Європейська правда".

У п'ятницю вранці було проведено дві рятувальні операції, під час яких було врятовано 81 пасажира судна, що відпливло з бухти Сомми, і 80 осіб, які звернулися по допомогу після аварії їхнього судна біля узбережжя Еквієн-Плаж (Па-де-Кале).

В ніч з п'ятниці на суботу 24 пасажири іншого судна були врятовані під час спроби перетнути Ла-Манш з дюн Слак (Па-де-Кале), в той час як інші пасажири судна побажали продовжити свій шлях.

Попри постійне посилення французьких заходів щодо запобігання таким переправленням, їхня кількість не зменшується: за даними британської влади, від 1 січня до Англії на борту "малих суден" прибули понад 36 300 мігрантів. Це майже стільки ж, скільки за той самий період 2022 року (37 600), який став рекордним за кількістю переходів Ла-Маншу на "маленьких човнах".

За підрахунками AFP на основі офіційних даних, цього року щонайменше 27 мігрантів загинули під час спроб нелегального перетину франко-британського кордону.

Нагадаємо, у вересні Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.

Повідомляли також, що Велика Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.