В водах Франции за сутки спасли 185 мигрантов, которые пытались добраться до Британии

В период с пятницы по субботу в водах Франции спасли 185 мигрантов, которые пытались добраться до Англии на нелегальных судах.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на морскую префектуру Ла-Манша и Северного моря, пишет "Европейская правда".

В пятницу утром было проведено две спасательные операции, во время которых были спасены 81 пассажир судна, отплывшего из бухты Соммы, и 80 человек, обратившихся за помощью после аварии их судна у побережья Эквиен-Плаж (Па-де-Кале).

В ночь с пятницы на субботу 24 пассажира другого судна были спасены при попытке пересечь Ла-Манш с дюн Слак (Па-де-Кале), в то время как другие пассажиры судна пожелали продолжить свой путь.

Несмотря на постоянное усиление французских мер по предотвращению таких переправлений, их количество не уменьшается: по данным британских властей, с 1 января в Англию на борту "малых судов" прибыли более 36 300 мигрантов. Это почти столько же, сколько за тот же период 2022 года (37 600), который стал рекордным по количеству переходов Ла-Манша на "маленьких лодках".

По подсчетам AFP на основе официальных данных, в этом году по меньшей мере 27 мигрантов погибли при попытках нелегального пересечения франко-британской границы.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, которое вступило в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.