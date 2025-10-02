Британія планує посилити правила поселення біженців

Велика Британія більше не буде автоматично надавати права на поселення і возз'єднання сімей мігрантам, які отримали притулок.

Про це оголосив британський уряд у середу в рамках подальших зусиль зі стримування імміграції, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Лейбористський уряд посилює свою імміграційну політику, намагаючись обмежити підтримку популістської партії Reform UK, і особливо зосереджується на зменшенні кількості людей, які нелегально прибувають з Франції на невеликих човнах.

Наразі мігранти зі статусом біженця можуть претендувати на отримання посвідки на постійне проживання через п'ять років. Нова пропозиція означатиме, що постійне проживання не гарантується і буде предметом більш тривалого процесу, який включає демонстрацію внеску в розвиток Британії.

"Зміни покладуть край несправедливій системі, за якої ті, хто перетинає Ла-Манш на маленькому човні, мають більше прав на поселення і возз'єднання з сім'єю, ніж ті, хто прибуває легальним шляхом і навіть є громадянами Великої Британії", – йдеться в заяві уряду.

Плани ґрунтуються на більш жорстких правилах поселення для всіх мігрантів, викладених міністром внутрішніх справ Шабаною Махмуд у понеділок.

Серед них – вимога до заявників сплачувати внески на соціальне страхування, не мати судимостей, не претендувати на пільги, володіти англійською мовою та бути волонтерами у своїх громадах. Уряд також заявив, що подвоїть кваліфікаційні періоди для отримання посвідки на постійне проживання до 10 років.

У заяві, зробленій у середу, також йдеться про те, що біженці втратять автоматичне право привозити свої сім'ї до Британії.

Уряд призупинив прийом таких заяв на возз'єднання сімей у вересні.

Уряд заявив, що біженці не будуть повернуті до своїх країн і матимуть право на те, що він назвав "основним захистом".

Він не уточнив, як довго біженцям, які відповідають умовам, потрібно буде чекати, щоб отримати право на проживання. Більш детальна інформація про зміни буде оприлюднена пізніше цього року, заявили в уряді.

Варто зазначити, що прем’єр Британії Кір Стармер розмірковує над скасуванням частини візових зборів для талановитих фахівців – у спробі привабити до Британії наукові таланти на тлі жорсткої антиімміграційної політики адміністрації Трампа.

Нагадаємо, в середині вересня десятки тисяч людей вийшли на антиімміграційний марш і контрпротест у Лондоні.

Нещодавно Британія вислала до Франції першого мігранта за угодою між країнами про повернення шукачів притулку, що набула чинності у серпні.