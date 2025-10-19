У Республіці Сербській призначили тимчасову президентку

Парламент Республіки Сербської призначив тимчасову президентку після того, як суд відсторонив від політики проросійського лідера Мілорада Додіка.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У суботу, 18 жовтня, парламент Республіки Сербської призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, вперше офіційно визнавши, що Додік йде у відставку після того, як державний суд заборонив йому займатися політикою.

Трішич Бабич, близька соратниця Додіка, обійматиме цю посаду протягом одного місяця, доки 23 листопада в Республіці Сербській не відбудуться нові президентські вибори.

Парламент також скасував низку сепаратистських законів, ухвалених за останній рік після того, як Додіку висунули звинувачення у невиконанні рішень міжнародного представника та конституційного суду.

Додік заявив, що попри голосування парламенту, Республіка Сербська "не змінить свою політику", а відокремлення залишається його кінцевою метою.

Нагадаємо, Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

