У Республіці Сербській призначили вибори на заміну безмандатному Додіку

Центральна виборча комісія Боснії і Герцеговини у четвер призначила дострокові вибори президента Республіки Сербської на 23 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє відомство на своєму сайті.

Центрвиборчком БіГ вирішив призначити дострокові вибори президента РС 23 листопада після того, як за рішенням суду був анульований президентський мандат Мілорада Додіка.

Проведення дострокових виборів президента Республіки Сербської оцінили у близько 3,2 мільйона євро. Оскільки БіГ досі не має ухваленого бюджету, держава перебуває на тимчасовому фінансуванні.

Голосувати на виборах зможуть усі повнолітні громадяни БіГ, які мають зареєстроване місце проживання в Республіці Сербської та внесені до списку виборців.

Нагадаємо, Мілорада Додіка позбавили мандата президента Республіки Сербської після того, як він був засуджений до одного року ув'язнення та шестирічної заборони обіймати будь-які державні посади за неповагу до рішень високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

Пізніше рік увʼязнення був замінений на штраф.

Як сам Додік, так і його союзники у Республіці Сербській не визнають вирок і позбавлення мандата, а парламент РС призначив на 25 жовтня референдум з цього питання.