У США вітають призначення тимчасової президентки Республіки Сербської

Державний департамент США привітав призначення парламентом Республіки Сербської тимчасової президентки після того, як суд відсторонив від політики проросійського лідера Мілорада Додіка.

Про це у коментарі Reuters заявив посадовець Державного департаменту з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан, пише "Європейська правда".

У Держдепартаменті привітали рішення парламенту Республіки Сербської, заявивши, що це результат зусиль США, спрямованих на "розрядку кризи в Боснії і Герцеговині".

"Сполучені Штати вітають сьогоднішнє рішення Національної асамблеї Республіки Сербської, яке підтверджує стабільність у Боснії і Герцеговині", – сказав він.

Ханрахан наголосив, що це рішення визначить курс на "конструктивне партнерство зі Сполученими Штатами на основі взаємних інтересів, економічного потенціалу та спільного процвітання".

Нагадаємо, Республіка Сербська не має президента з серпня, коли було підтверджено вирок Додіку за непокору рішенням високого представника міжнародного співтовариства в Боснії і Герцеговині.

