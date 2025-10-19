В США приветствуют назначение временного президента Республики Сербской

Государственный департамент США приветствовал назначение парламентом Республики Сербской временного президента после того, как суд отстранил от политики пророссийского лидера Милорада Додика.

Об этом в комментарии Reuters заявил чиновник Государственного департамента по вопросам Европы и Евразии Брендан Ханрахан, пишет "Европейская правда".

В Госдепартаменте приветствовали решение парламента Республики Сербской, заявив, что это результат усилий США, направленных на "разрядку кризиса в Боснии и Герцеговине".

"Соединенные Штаты приветствуют сегодняшнее решение Национальной ассамблеи Республики Сербской, которое подтверждает стабильность в Боснии и Герцеговине", – сказал он.

Ханрахан подчеркнул, что это решение определит курс на "конструктивное партнерство с Соединенными Штатами на основе взаимных интересов, экономического потенциала и совместного процветания".

Напомним, Республика Сербская не имеет президента с августа, когда был подтвержден приговор Додику за неповиновение решениям высокого представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине.

