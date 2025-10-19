ЗМІ: ЄС обговорює параметри навчання українських військових в Україні

Європейський Союз наближається до ухвалення рішення про навчання українських військових на території самої України та розширення інших форм підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на внутрішні документи повідомляє "Радіо Свобода".

Варіант навчання українських військових в Україні розглядається у двох стратегічних оглядах – Консультативної місії ЄС (EUAM), яка зосереджується на зміцненні цивільного сектору безпеки, та Місії військової допомоги ЄС (EUMAM), яка на сьогоднішній день підготувала 80 тисяч українських військових на території ЄС.

У стратегічному огляді EUMAM зазначається, що в західній Україні вже створені три навчальні центри, але жоден з них не працює на повну потужність через відсутність належної інфраструктури та кваліфікованих зовнішніх інструкторів.

У тексті вказується на кілька недоліків відсутності місії на території України, зокрема логістичне навантаження та небезпека того, що українські війська будуть змушені далеко відходити від лінії фронту для проходження навчання.

Водночас зазначається, що "навчання на території ЄС, в умовах миру, ускладнює використання безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби, які широко застосовуються в цьому конфлікті".

Проте в огляді визнається, що переміщення частини або всіх структур EUMAM до України "означатиме, що має бути встановлене перемир'я або будь-яка форма перемир'я"; крім того, таке розгортання має бути "скоординоване зі внеском США або підтримкою гарантій безпеки".

Стратегічний огляд Консультативної місії ЄС також пропонує нові напрямки діяльності місії – підтримку здатності України контролювати свої кордони з Росією та Білоруссю, а також присутність на будь-якій потенційній лінії зіткнення в разі припинення вогню.

Інші нові ідеї, засновані на потребах і проханнях Києва, стосуються допомоги в галузі кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. ЄС також готовий допомогти в реінтеграції ветеранів війни в секторах цивільної безпеки та цивільного захисту, ідеться в огляді.

Як повідомлялось, держави Європейського Союзу погодились направити військових інструкторів на територію України у межах EUMAM як внесок ЄС у гарантії безпеки України після встановлення перемир’я.

Крім того, в оборонній дорожній карті Європейського Союзу Україну визначають як ключову складову оборонної готовності ЄС.