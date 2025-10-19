СМИ: ЕС обсуждает параметры обучения украинских военных в Украине

Европейский Союз приближается к принятию решения об обучении украинских военных на территории самой Украины и расширении других форм поддержки.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на внутренние документы сообщает "Радио Свобода".

Вариант обучения украинских военных в Украине рассматривается в двух стратегических обзорах – Консультативной миссии ЕС (EUAM), которая сосредоточена на укреплении гражданского сектора безопасности, и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM), которая на сегодняшний день подготовила 80 тысяч украинских военных на территории ЕС.

В стратегическом обзоре EUMAM отмечается, что в западной Украине уже созданы три учебных центра, но ни один из них не работает на полную мощность из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры и квалифицированных внешних инструкторов.

В тексте указывается на несколько недостатков отсутствия миссии на территории Украины, в частности логистическую нагрузку и опасность того, что украинские войска будут вынуждены далеко отходить от линии фронта для прохождения обучения.

В то же время отмечается, что "обучение на территории ЕС, в условиях мира, затрудняет использование беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, которые широко применяются в этом конфликте".

Однако в обзоре признается, что перемещение части или всех структур EUMAM в Украину "будет означать, что должно быть установлено перемирие или любая форма перемирия"; кроме того, такое развертывание должно быть "скоординировано с вкладом США или поддержкой гарантий безопасности".

Стратегический обзор Консультативной миссии ЕС также предлагает новые направления деятельности миссии – поддержку способности Украины контролировать свои границы с Россией и Беларусью, а также присутствие на любой потенциальной линии соприкосновения в случае прекращения огня.

Другие новые идеи, основанные на потребностях и просьбах Киева, касаются помощи в области кибербезопасности и защиты критической инфраструктуры. ЕС также готов помочь в реинтеграции ветеранов войны в секторах гражданской безопасности и гражданской защиты, говорится в обзоре.

Как сообщалось, государства Европейского Союза согласились направить военных инструкторов на территорию Украины в рамках EUMAM как вклад ЕС в гарантии безопасности Украины после установления перемирия.

Кроме того, в оборонной дорожной карте Европейского Союза Украину определяют как ключевую составляющую оборонной готовности ЕС.