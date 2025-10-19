ЗМІ дізналися, що могли викрасти з Лувру

У неділю, 19 жовтня, під час пограбування Лувру у центрі Парижа, невідомі могли викрасти коштовності, які належали Наполеону та імператриці.

Про це стало відомо французькій газеті Le Parisien, пише "Європейська правда".

За даними французької газети, музей пограбували кілька невідомих, які були в масках, що повністю закривали обличчя. Вони могли проникнути в будівлю з боку Сени, де зараз ведуться будівельні роботи.

Як зазначається, невідомі могли скористалися вантажним ліфтом, щоб потрапити безпосередньо в цільову кімнату в галереї "Аполлона".

Розбивши вікна, двоє чоловіків увійшли до приміщення, а третій залишився зовні. Невідомі, за попередньою інформацією, могли викрасти дев'ять предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці, серед яких були намисто, брошка та діадема.

Ці предмети були виставлені у вітринах, присвячених Наполеону та французьким монархам.

За інформацією джерела з Лувру, знаменитий "Регент", найбільший діамант у колекції вагою понад 140 каратів, не був викрадений. Збитки ще не оцінені.

Минулої осені озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме, яка є національним надбанням.

У жовтні 2025 року четверо осіб, підозрюваних у пограбуванні музею, присвяченого колишньому президенту Франції Жаку Шираку, були взяті під варту.