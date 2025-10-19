Ограбление Лувра: одну из украденных драгоценностей нашли

Недалеко от парижского музея Лувр правоохранители нашли одно из украшений, которое было украдено неизвестными ранее в воскресенье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире TF1 сказала глава французского Министерства культуры Рашида Дати.

По словам Дати, из Лувра украли драгоценности на "неоценимую сумму", и сейчас правоохранители и эксперты оценивают "ущерб и характер похищенного".

"Во время побега недалеко от музея было найдено одно ювелирное изделие", – сказала министр, подтвердив неофициальную информацию нескольких СМИ.

По информации TF1, речь идет о короне; BFMTV пишет, что она сломана и, вероятно, была потеряна злоумышленниками во время побега.

Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что ограбление Лувра совершили за 7 минут.

Газета Le Parisien писала, что неизвестные могли похитить девять предметов из коллекции драгоценностей, принадлежавших Наполеону и императрице, среди которых были ожерелье, брошь и диадема.