У Парижі пограбували Лувр

У центрі Парижа пограбували знаменитий музей Лувр, правоохоронці перебувають на місці подій.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

У неділю, 19 жовтня, сталося пограбування в одному із найвідоміших у світі музеї в центрі французької столиці. Інцидент стався під час відкриття.

Міністр культури Франції заявив, що постраждалих немає.

"Я перебуваю на місці події разом із працівниками музею та поліцією. Триває розслідування", – заявив він.

Поки що невідомо, чи було викрадено щось із музею. Наразі музей закритий для відвідувачів.

Минулої осені озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме, яка є національним надбанням.

У жовтні 2025 року четверо осіб, підозрюваних у пограбуванні музею, присвяченого колишньому президенту Франції Жаку Шираку, були взяті під варту.