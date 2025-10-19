У Парижі пограбували Лувр
У центрі Парижа пограбували знаменитий музей Лувр, правоохоронці перебувають на місці подій.
Про це пише BBC, передає "Європейська правда".
У неділю, 19 жовтня, сталося пограбування в одному із найвідоміших у світі музеї в центрі французької столиці. Інцидент стався під час відкриття.
Міністр культури Франції заявив, що постраждалих немає.
"Я перебуваю на місці події разом із працівниками музею та поліцією. Триває розслідування", – заявив він.
Поки що невідомо, чи було викрадено щось із музею. Наразі музей закритий для відвідувачів.
Минулої осені озброєні люди пограбували музей у французькому Паре-ле-Моньяль та викрали коштовності на мільйони євро з роботи відомого паризького ювеліра Жозефа Шоме, яка є національним надбанням.
У жовтні 2025 року четверо осіб, підозрюваних у пограбуванні музею, присвяченого колишньому президенту Франції Жаку Шираку, були взяті під варту.