Міністр оборони Швеції закликав Європу перейти в "режим війни"

Шведський міністр оборони Пол Йонсон вважає, що посилення гібридних операцій з боку Росії вимагає від європейських держав рішучої відповіді та підготовки до можливої війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю RND.

На думку Йонсона, для збереження миру в Європі "ми повинні підготувати себе як ментально, так і у військовому плані до можливості війни".

"Необхідна зміна менталітету: ми повинні перейти в режим війни, щоб рішуче стримувати, захищати і зберігати мир. Росія постійно випробовує нашу єдність і нашу рішучість. Але Путіну це не вдасться", – додав він.

Очільник Міноборони Швеції також сказав, що останні інциденти з вторгнення безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО показали: "Росія готова йти на політичні і військові ризики і посилювати свої гібридні операції".

"Тому ми повинні протидіяти і наносити удари у відповідь. Ми повинні зробити нові військові кроки для протидії російській ескалації – чи то проти гібридних операцій, чи то проти порушень нашого повітряного простору", – сказав Йонсон.

Серед іншого, на його думку, слід дати зрозуміти Росії, що на будь-яку провокацію обовʼязково буде надана відповідь.

"Росія повинна знати: якщо ворожий військовий корабель або бойовий літак увійде в наш повітряний простір або наші води, ми будемо змушені відігнати його – і, якщо цього вимагатимуть обставини, збити", – додав міністр.

Нещодавно Швеція заявила про різке збільшення у 2025 році перешкод роботі GPS над Балтійським морем з території Росії, що впливає на цивільні літаки.

Минулоріч Швеція визначила Росію як найбільш серйозну загрозу у новій стратегії національної безпеки.