Министр обороны Швеции призвал Европу перейти в "режим войны"

Шведский министр обороны Пол Йонсон считает, что усиление гибридных операций со стороны России требует от европейских государств решительного ответа и подготовки к возможной войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью RND.

По мнению Йонсона, для сохранения мира в Европе "мы должны подготовить себя как ментально, так и в военном плане к возможности войны".

"Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и сохранять мир. Россия постоянно испытывает наше единство и нашу решимость. Но Путину это не удастся", – добавил он.

Глава Минобороны Швеции также сказал, что последние инциденты с вторжением беспилотников и самолетов в воздушное пространство НАТО показали: "Россия готова идти на политические и военные риски и усиливать свои гибридные операции".

"Поэтому мы должны противодействовать и наносить ответные удары. Мы должны сделать новые военные шаги для противодействия российской эскалации – будь то против гибридных операций или против нарушений нашего воздушного пространства", – сказал Йонсон.

Среди прочего, по его мнению, следует дать понять России, что на любую провокацию обязательно будет дан ответ.

"Россия должна знать: если вражеский военный корабль или боевой самолет войдет в наше воздушное пространство или наши воды, мы будем вынуждены отогнать его – и, если этого потребуют обстоятельства, сбить", – добавил министр.

Недавно Швеция заявила о резком увеличении в 2025 году помех работе GPS над Балтийским морем с территории России, что влияет на гражданские самолеты.

В прошлом году Швеция определила Россию как наиболее серьезную угрозу в новой стратегии национальной безопасности.