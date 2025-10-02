В армії Естонії кажуть, що збивати винищувачі-порушники РФ було б стратегічною помилкою

Командувач Сил оборони Естонії генерал-лейтенант Андрус Мерило заявив, що було б стратегічною помилкою збивати російські винищувачі, які нещодавно порушили естонський повітряний простір.

Заяву Мерило наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

За словами військового посадовця, за необхідності НАТО буде діяти рішуче, проте у випадку інциденту, що стався два тижні тому, необхідності збивати російські літаки не було.

"І я стверджую, що збивання того разу стало б стратегічною помилкою. Її наслідки для нас були б значно гіршими. А ми в результаті, при вирішенні інциденту, здобули дипломатичну перемогу", – сказав Мерило в програмі Esimene stuudio на каналі ETV.

За його словами, якби Естонія збила ці російські літаки, то багато союзників не зрозуміли б такий крок.

"Росія спостерігає за нами так само, як і ми за нею. Ми намагаємося зрозуміти, що вона робить і як, і постійно оцінюємо можливості один одного. Їй немає ніякої потреби нас тестувати. У такому випадку це скоріше був один із кроків ескалації з метою викликати ширший резонанс між нами і створити умови, щоб у випадку з Україною справи у них йшли трохи успішніше, ніж зараз", – сказав Мерило.

Вранці 19 вересня в районі острова Вайндлоо в естонський повітряний простір без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31 і перебували там близько 12 хвилин. Для їх супроводу в повітря були підняті фінські, а також шведські винищувачі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.