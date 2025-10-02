В армии Эстонии говорят, что сбивать истребители-нарушители РФ было бы стратегической ошибкой

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что было бы стратегической ошибкой сбивать российские истребители, которые недавно нарушили эстонское воздушное пространство.

Заявление Мерила приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

По словам командующего, при необходимости НАТО будет действовать решительно, однако в случае инцидента, произошедшего две недели назад, необходимости сбивать российские самолеты не было.

"И я утверждаю, что сбивание в тот раз стало бы стратегической ошибкой. Ее последствия для нас были бы значительно хуже. А мы в результате, при решении инцидента, одержали дипломатическую победу", – сказал Мерило в программе Esimene stuudio на канале ETV.

По его словам, если бы Эстония сбила эти российские самолеты, то многие союзники не поняли бы такой шаг.

"Россия наблюдает за нами так же, как и мы за ней. Мы пытаемся понять, что она делает и как, и постоянно оцениваем возможности друг друга. Ей нет никакой нужды нас тестировать. В таком случае это скорее был один из шагов эскалации с целью вызвать более широкий резонанс между нами и создать условия, чтобы в случае с Украиной дела у них шли немного успешнее, чем сейчас", – сказал Мерило.

Утром 19 сентября в районе острова Вайндлоо в эстонское воздушное пространство без разрешения вошли три российских истребителя МиГ-31 и находились там около 12 минут. Для их сопровождения в воздух были подняты финские, а также шведские истребители.

СМИ сообщали, что европейские дипломаты в частном порядке предупредили Кремль, что НАТО готов ответить на последующие нарушения своего воздушного пространства российскими самолетами, в том числе и сбивая их.