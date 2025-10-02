Макрон назвав пріоритети для військової підтримки України
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що партнери України мають зосередитися на трьох основних напрямках військової підтримки для Києва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.
Макрон зазначив, що першочерговим завданням для Європи має бути масштабування та посилення підтримки України.
Найпершими пріоритетними напрямками він назвав протиповітряну оборону і безпілотні системи.
"Рівень інновації та ефективності там дуже вражаючий. Володимир (Зеленський) дуже чітко розказав, який рівень підтримки й фінансування необхідний для того, щоб це дало ефект на місці, і що це один з кращих внесків для того, щоб змінити ситуацію і щоб Україна могла повернути деякі території", – зазначив президент Франції щодо безпілотних технологій.
Третім напрямком він назвав далекобійні спроможності України.
"Ми працюємо над прискоренням поставок у цих сферах. Також потрібно прискорювати рух спільних проєктів, та спільне фінансування у цих трьох напрямках", – зазначив Макрон.
Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країнам Європи слід усвідомити реальність тієї загрози, якою є Росія з її імперськими амбіціями, та розуміти, що підтримка України – це внесок у власну безпеку.
Вона відзначила, що досвід України може дуже допомогти Європі у розбудові своїх засобів протидії безпілотникам.