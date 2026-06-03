ВМС Румунії підірвали російську міну, яку винесло на узбережжя Чорного моря

У середу, 3 червня, військово-морські сили Румунії підірвали протидесантну міну, яка прибилася до її узбережжя Чорного моря.

Про це повідомило міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

У міністерстві зазначили, що міна була російського виробництва типу "ЯРМ" і була виявлена на пляжі між приморськими містами Вама-Веке та "2 Мая".

Після того її підірвали військово-морські сили Румунії. Вік міни не уточнювався.

У січні в Румунії на пляжі перед полігоном Мідія була виявлена морська міна, і фахівці вже прибули на місце, щоб знешкодити її.

Також писали, що Румунія до 2027 року планує створити сучасну систему виявлення загроз у Чорному морі для захисту стратегічної енергетичної та торговельної інфраструктури, зокрема майбутнього офшорного газового проєкту Neptun Deep.