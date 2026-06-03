В передмісті Афін гасять велику лісову пожежу

Понад 100 пожежників боролися з лісовою пожежею, що вирує серед низької рослинності поблизу промислового міста Аспропіргос, на захід від Афін.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Пожежа спалахнула незадовго після 14:00 в середу в чагарниковій місцевості на північ від району Софо і поширювалася в бік сусідніх гір.

Представники пожежної служби заявили, що будинкам не загрожує безпосередня небезпека.

До кінця дня для гасіння пожежі було задіяно 108 пожежників, шість спеціалізованих наземних бригад, 32 пожежні машини та п'ять вертольотів, один координаційний літак. Допомогу також надавали волонтери, муніципальні цистерни з водою та важка техніка.

Нагадаємо, на околицях міста Мурсія на південному сході Іспанії другий день борються з лісовою пожежею на території регіонального парку.

Як повідомляли, на літо 2026 року ЄС готує найбільшу в історії операцію з боротьби з лісовими пожежами.