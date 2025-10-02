Макрон назвал приоритеты для военной поддержки Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что партнеры Украины должны сосредоточиться на трех основных направлениях военной поддержки Киева.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.
Макрон отметил, что первоочередной задачей для Европы должно быть масштабирование и усиление поддержки Украины.
Первыми приоритетными направлениями он назвал противовоздушную оборону и беспилотные системы.
"Уровень инновации и эффективности там очень впечатляющий. Владимир (Зеленский) очень четко рассказал, какой уровень поддержки и финансирования необходим для того, чтобы это дало эффект на месте, и что это один из лучших вкладов для того, чтобы изменить ситуацию и чтобы Украина могла вернуть некоторые территории", – отметил президент Франции относительно беспилотных технологий.
Третьим направлением он назвал дальнобойные способности Украины.
"Мы работаем над ускорением поставок в этих сферах. Также нужно ускорять движение совместных проектов, и совместное финансирование в этих трех направлениях", – отметил Макрон.
Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что странам Европы следует осознать реальность той угрозы, которой является Россия с ее имперскими амбициями, и понимать, что поддержка Украины – это вклад в собственную безопасность.
Она отметила, что опыт Украины может очень помочь Европе в развитии своих средств противодействия беспилотникам.