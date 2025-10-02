Угорщина підписала 10-річний контракт із французькою Engie на постачання СПГ

Угорщина заявила, що уклала важливу угоду про придбання загалом 4 мільярдів кубометрів СПГ у французької енергетичної компанії Engie на період з 2028 по 2038 рік.

Про це у четвер повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто підкреслив важливість цієї угоди для енергетичної безпеки Угорщини.

"Ми підписали найдовгостроковіший контракт на постачання СПГ в Угорщину: з 2028 року ми будемо купувати 4 млрд кубометрів газу протягом 10 років у групи ENGIE", – написав Сійярто.

Енергопостачання Угорщини, додав він, "є безпечним лише за умови, що ми можемо імпортувати енергоносії з якомога більшої кількості джерел і маршрутів".

При цьому Сійярто зазначив, що диверсифікація означає додавання нових джерел при збереженні існуючих.

Нагадаємо, у вересні Угорщина підписала 10-річну угоду з Shell на тлі планів ЄС відмовитись від газу РФ.

Угорщина має контракт із російським "Газпромом" на постачання 4,5 мільярда кубометрів газу на рік до 2036 року, який після 2022-го був доповнений додатковими закупівлями.

Європейський Союз планує повністю припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року, але ці терміни можуть пришвидшитись.